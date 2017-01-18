В центре Запорожья грабители устроили стрельбу с полицейскими
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 января. УНН. Вчера, 17 января, около 19:00, на проспекте Металлургов в Запорожье грабители, пытаясь избежать задержания правоохранителями, открыли по ним стрельбу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает УНН.
Как выяснилось, около 18:50 двое неизвестных зашли в помещение магазина по продаже и ремонту мобильных телефонов по просп. Металлургов, где произвели несколько выстрелов в потолок. После этого разбойники открыто завладели деньгами в сумме 2 тыс. долларов США и скрылись в неизвестном направлении.
На место происшествия срочно прибыла следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Отрабатывая прилегающую территорию по горячим следам, сотрудники криминальной полиции увидели граждан, похожих по описанию на злоумышленников. Во время задержания один из воров открыл по правоохранителям огонь из травматического пистолета. В ответ оперативники также применили оружие травматического действия, вызвав стрелку ранения мягких тканей ноги.
"Задержанного - ранее судимого жителя Запорожья 1979 г.р. доставили в больницу для оказания медицинской помощи. У последнего изъяли травматический пистолет с уничтоженными номерами и похищенные в магазине деньги. Принимаются меры по установлению личности второго злоумышленника и его задержания", - говорится в сообщении управления нацполиции.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, большинство участников перестрелки в Олевске Житомирской области задержаны.