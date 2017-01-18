У центрі Запоріжжя грабіжники влаштували стрілянину із поліцейськими

Як з’ясувалось, близько 18:50, двоє невідомих зайшли до приміщення магазину з продажу та ремонту мобільних телефонів по просп.Металургів, де здійснили декілька пострілів в стелю. Після цього розбійники відкрито заволоділи грошима в сумі 2 тис. доларів США та зникли у невідомому напрямку.

На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції. Відпрацьовуючи прилеглу територію по гарячих слідах, працівники кримінальної поліції побачили громадян, схожих за описом на зловмисників. Під час затримання один зі злодіїв відкрив по правоохоронцях вогонь з травматичного пістолета. У відповідь оперативники також застосували зброю травматичної дії, спричинивши стрільцеві поранення м’яких тканин ноги.

“Затриманого — раніше засудженого мешканця Запоріжжя 1979 р.н. доставили до лікарні для надання медичної допомоги. У останнього вилучили травматичний пістолет зі знищеними номерами та викрадені у магазині гроші. Вживаються заходи по встановлення особи другого зловмисника та його затримання”, — йдеться у повідомленні управління нацполіції.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані.