В центре столицы началась генеральная репетиция Шествия ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В центре Киева началась подготовка к генеральной репетиции Шествия ко Дню Независимости Украины, сообщает УНН.
В связи с проведением репетиции частично ограничено движение по центральной части города.
Так, с 18 часов на движение перекрыто на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик. Ограничение будет действовать до 23 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости