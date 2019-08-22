У центрі столиці почалась генеральна репетиція Ходи до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У центрі Києва почалася підготовка до генеральної репетиції Ходи до Дня Незалежності України, повідомляє УНН.
У зв’язку з проведення репетиції частково обмежений рух центральною частиною міста.
Так, з 18 години на рух перекритий на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської, на вул. Михайлівській від вул. Костьольної до вул. Хрещатик. Обмеження діятиме до 23 години.
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