В центре Симферополя крымско-татарский активист совершил самосожжение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В центре Симферополя 3 августа активист "поляны протеста" "Стрелковая" пытался совершить акт самосожжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Один из крымских татар, активистов "поляны протеста", облил себя горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
Жители "поляны протеста" "Стрелковая", которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.
Напомним, в Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте мужчина облил себя горючим веществом и поджег.