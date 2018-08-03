В центре Симферополя крымско-татарский активист совершил самосожжение

Один из крымских татар, активистов "поляны протеста", облил себя горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.



Жители "поляны протеста" "Стрелковая", которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.



Напомним, в Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте мужчина облил себя горючим веществом и поджег.