У центрі Сімферополя кримськотатарський активіст вчинив самоспалення

Один з кримських татар, активістів "поляни протесту", облив себе горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося оперативно загасити одяг, що загорівся на ньому. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.



Жителі "поляни протесту" "Стрілецька", які напередодні протестували проти будівництва паркану, 3 серпня прийшли до будівлі підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської адміністрації і зажадали зустрічі з владою.



Нагадаємо, в Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив.