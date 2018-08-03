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У центрі Сімферополя кримськотатарський активіст вчинив самоспалення

У центрі Сімферополя кримськотатарський активіст вчинив самоспалення

Київ • УНН

 • 9887 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У центрі Сімферополя 3 серпня активіст "поляни протесту" "Стрілецька" намагався вчинити акт самоспалення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.

Один з кримських татар, активістів "поляни протесту", облив себе горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося оперативно загасити одяг, що загорівся на ньому. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

Жителі "поляни протесту" "Стрілецька", які напередодні протестували проти будівництва паркану, 3 серпня прийшли до будівлі підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської адміністрації і зажадали зустрічі з владою.

Нагадаємо, в Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив.

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