В центре Санкт-Петербурга активисты провели пикеты ко Дню Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре российского Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой 24 августа активисты устроили серию одиночных пикетов ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и "ОВД-инфо".
Как сообщил российский правозащитный портал "ОВД-инфо", в 16:00 российские силовики задержали участника одного из пикетов Алексея Соловьева. Сообщается, что Соловьева забрали в участок, но отпустили после получения объяснений.
С видеотрансляции, которую вела в Facebook Ольга Смирнова, видно, как к участникам пикетов, которые держали в руках флаг Украины и плакаты с поздравлениями Украины, подходили сотрудники российской полиции и прохожие. Некоторые из них поддерживали, а некоторые осуждали пикеты.
Напомним, под Офисом Президента Украины в Киеве в День Независимости устроили акцию "Нет - капитуляции".