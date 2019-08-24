У центрі Санкт-Петербурга активісти провели пікети до Дня Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі російського Санкт-Петербурга на перетині Невського проспекту і Малої Садової 24 серпня активісти влаштували серію одиночних пікетів до Дня Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і "ОВД-инфо".
Як повідомив російський правозахисний портал "ОВД-инфо", о 16:00 російські силовики затримали учасника одного з пікетів Олексія Соловйова. Повідомляється, що Соловйова забрали у відділок, але відпустили після отримання пояснень.
З відеотрансляції, яку вела у Facebook Ольга Смирнова, видно, як до учасників пікетів, які тримали в руках прапор України і плакати з привітаннями Україні, підходили співробітники російської поліції і перехожі. Деякі з них підтримували, а деякі засуджували пікети.
Нагадаємо, під Офісом Президента України у Києві в День Незалежності влаштували акцію "Ні - капітуляції".