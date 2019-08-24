Під Офісом Президента влаштували акцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під Офісом Президента України у Києві в День Незалежності влаштували акцію "Ні - капітуляції". Відео з акції поширив у Facebook користувач Олександр Івашков, передає УНН.
"Молитва на акції "Ні - капітуляції" під стінами Офісу президента", - підписав він відповідне відео.
"Ми, українські патріоти - військові, громадські діячі, волонтери - дуже занепокоєні заявами та діями у міжнародній, військовій, гуманітарній та правовій сферах. 10 червня ми вже приходили на Банкову...", - йдеться у поширеному ним анонсі до акції.
Водночас користувач Руслан Яновський у Facebook зазначив, що на акції "звернення" були "підписані та передані представнику ОПУ".
Нагадаємо, у Києві 24 серпня відзначили День Незалежності.