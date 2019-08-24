Под Офисом Президента устроили акцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Под Офисом Президента Украины в Киеве в День Независимости устроили акцию "Нет - капитуляции". Видео с акции распространил в Facebook пользователь Александр Ивашков, передает УНН.
"Молитва на акции "Нет - капитуляции" под стенами Офиса президента", - подписал он соответствующее видео.
"Мы, украинские патриоты - военные, общественные деятели, волонтеры - очень обеспокоены заявлениями и действиями в международной, военной, гуманитарной и правовой сферах. 10 июня мы уже приходили на Банковую...", - говорится в распространенном им анонсе к акции.
В то же время пользователь Руслан Яновский в Facebook отметил, что на акции "обращения" были "подписаны и переданы представителю ОПУ".
Напомним, в Киеве 24 августа отметили День Независимости.