В Центре оценивания качества образования подвели итоги ВНО-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко прокомментировал результаты внешнего независимого оценивания 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УЦОКО.
Участие в основной сессии по украинскому языку и литературе приняли 338 860 человек, по истории Украины участие в тестировании приняли - 222 449 человека (это на 62 995 человек больше, чем в 2018 году), по математике - 155 202 человека (это на 48 718 человек больше, чем в 2018 году).
Если говорить о выборе предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ, то как и в прошлом году, большинство предпочла истории Украины - 196 644 человека (62,4%), в то время математику составляли 122162 выпускники (38,8%).
Результаты ГИА по украинскому языку всех участников свидетельствуют о значительных различиях в учебных достижениях ребят, так высокий уровень продемонстрировали на 11% больше девушек, чем ребят.
В общем больше получили высокие результаты государственной итоговой аттестации в Львовской области и Киеве. Худшие результаты (самые проценты тех, кто находится на начальном уровне) у участников тестирования из Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областей.
По результатам внешнего независимого оценивания стоит отметить, что 16% участников тестирования по украинскому языку и литературе не преодолели пороговый балл "сдал/не сдал", соответственно эти участники не имеют результатов по шкале 100-200 баллов.
Напомним, Минобразования обнародовало график проведения ВНО в 2020 году.