У Центрі оцінювання якості освіти підбили підсумки ЗНО-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко прокоментував результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на УЦОЯО.
Участь в основній сесії з української мови і літератури взяли 338 860 осіб, з історії України участь у тестуванні взяли 222 449 особи (це на 62 995 осіб більше, ніж у 2018 році), з математики – 155 202 особи (це на 48 718 осіб більше, ніж у 2018 році).
Якщо говорити про вибір предметів для складання ДПА у формі ЗНО, то як і в минулому році, більшість надала перевагу історії України – 196 644 особи (62,4 %), водночас математику складали 122 162 випускники (38,8%).
Результати ДПА з української мови усіх учасників свідчать про значні відмінності у навчальних досягненнях хлопців і дівчат, так високий рівень продемонстрували на 11% більше дівчат аніж хлопців.
Загалом найбільше осіб отримали високі результати державної підсумкової атестації у Львівській області та місті Києві. Найгірші результати (найбільші відсотки тих, хто знаходиться на початковому рівні) в учасників тестування із Закарпатської, Чернівецької та Рівненської областей.
Щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання, то варто зазначити, що 16% учасників тестування з української мови і літератури не подолали пороговий бал "склав/не склав", відповідно ці учасники не мають результатів за шкалою 100-200 балів.
Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО в 2020 році.