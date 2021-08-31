В центре Одессы началось самовольное строительство жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В центре Одессы, на улице Екатерининской начались строительные работы, не обеспеченные документами. Об этом 31 августа в соцсети сообщил руководитель городского управления архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев, пишет УНН.
Детали
Стройка, в результате которой должен быть возведен 5-этажный дом, находится в историческом ареале города.
Цитата
“Это очень интересная история, ведь была убрана труба теплоснабжения без единого документа и начали работы по сносу деревьев”, — написал чиновник на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ОК “Экодом-2” через реестр строительной деятельности зарегистрировало сообщение о начале выполнения подготовительных работ. Система автоматически зарегистрировала сообщение, что позволяет проводить такие работы. Тогда застройщик через личный “электронный кабинет” на сайте е-DABI подал уведомление о начале строительных работ по низкому классу последствий СС1.
“Однако этот участок находится в охранной зоне памятников архитектуры по адресу Еврейская, 25 (здание синагоги,) и Ришельевская, 30 (дом доходный Еврейского общества). На нем не могут разрабатываться документы по самому низкому классу последствий СС1, а только начиная со среднего — СС2, предусматривающие совершенно иные требования к объекту”, — подчеркнул Авдеев.
Ситуация на Екатерининской, 49, где проводятся не обеспеченные документами работы, давно находится в поле зрения ГАСК. В прошлом году по результатам проверки ГАСК наложила штрафные санкции на генерального проектировщика ООО “Топ Арт Проект” и отменил регистрацию уведомления о начале строительных работ. Эти действия были обжалованы в суде. Ранее ГАСК обращался по поводу ситуации на Екатерининской, 49 в полицию.
Тем временем, информация о клубном доме “Graf на Екатерининской” размещена на многочисленных интернет-ресурсах, занимающихся рекламой и торговлей недвижимостью.