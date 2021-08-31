У центрі Одеси почалося самовільне будівництво житлового будинку

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У центрі Одеси, на вулиці Катерининській почалися будівельні роботи, не забезпечені документами. Про це 31 серпня в соцмережі повідомив керівник міського управління архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв, пише УНН.

Деталі

Будівництво, в результаті якого повинен бути зведений 5-поверховий будинок, знаходиться в історичному ареалі міста.

Цитата

“Це дуже цікава історія, адже була прибрана труба теплопостачання без єдиного документа і почали роботи зі знесення дерев”, — написав чиновник на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що ОК “Екодім-2” через реєстр будівельної діяльності зареєструвало повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Система автоматично зареєструвала повідомлення, що дозволяє проводити такі роботи. Тоді забудовник через особистий “електронний кабінет” на сайті е-DABI подав повідомлення про початок будівельних робіт по низького класу наслідків СС1.

“Однак ця ділянка знаходиться в охоронній зоні пам’яток архітектури за адресою Єврейська, 25 (будівля синагоги,) і Рішельєвська, 30 (будинок прибутковий Єврейського товариства). На ньому не можуть розроблятися документи за найнижчим класу наслідків СС1, а тільки починаючи з середнього — СС2, що передбачають зовсім інші вимоги до об’єкту”, - підкреслив Авдєєв.

Ситуація на Катерининській, 49, де проводяться не забезпечені документами роботи, давно знаходиться в полі зору ДАБК. У минулому році за результатами перевірки ДАБК наклала штрафні санкції на генерального проектувальника ТОВ “Топ Арт Проект” і скасував реєстрацію повідомлення про початок будівельних робіт. Ці дії були оскаржені в суді. Раніше ДАБК звертався з приводу ситуації на Катерининській, 49 в поліцію.

Тим часом, інформація про клубному будинку “Graf на Катерининській” розміщена на численних інтернет-ресурсах, що займаються рекламою і торгівлею нерухомістю.

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