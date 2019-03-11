В центре Львова стреляли в уличных музыкантов, есть раненый

Как отметила Татьяна, вчера, 10 марта, в восемь вечера неизвестный стрелял в ее сына и его друзей, которые играли на пл. Даниила Галицкого. Ранен барабанщик группы. К счастью, рана не угрожает жизни парня — кровотечение удалось остановить, пуля попала в мышцы шеи, не задев жизненно важных органов.

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“Мне даже страшно подумать, что могло бы произойти, попади этот подонок в глаза или в сонную артерию. Или если на пути пули был бы маленький ребенок! В это время на площади было много людей, в том числе и с детьми ...

Мы все сейчас находимся в шоке ... Очень прошу, будьте осторожны и внимательны!” - отметила Татьяна.