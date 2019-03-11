У центрі Львова стріляли у вуличних музикантів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У центрі Львова стріляли у вуличних музикантів. Про це розповіла мати одного з музикантів Тетяна Данилченко, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як зазначила Тетяна, вчора, 10 березня, о восьмій вечора невідомий стріляв в її сина та його друзів, які грали на пл. Данила Галицького. Поранено барабанщика групи. На щастя, рана не загрожує життю хлопця – кровотечу вдалось зупинити, куля влучила в м’язи шиї, не зачепивши життєво-важливих органів.
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"Мені навіть страшно подумати, що могло б статися, попади цей покидьок в око чи в сонну артерію. Або якщо на шляху кулі трапилась маленька дитина! В цей час на площі було багато людей, в тому числі і з дітьми...
Ми усі зараз перебуваємо в шоці… Дуже прошу, будьте обережні та уважні!" - зазначила Тетяна.