В центре Киева обеспечивают порядок более 500 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Более 500 правоохранителей обеспечивают порядок в Киеве во время мероприятий по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, передает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы ГУНП Киева.
"Согласно информации КГГА, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество человек. Поэтому в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей", - сообщили в управлении.
Как сообщили в полиции, для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные мероприятия, вроде проверки документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации.
Отмечается, что при осложнении оперативной обстановки для охране правопорядка будут привлечены созданы резервы правоохранителей.
Напомним, 9 марта в парке имени Шевченко в столице у памятника собрались около 200 активистов, у входа установлены рамки-металлоискатели.