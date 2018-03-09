У центрі Києва забезпечують порядок понад 500 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Понад 500 правоохоронців забезпечують порядок у Києві під час заходів із нагоди відзначення 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, передає УНН з посиланням на повідомленні прес-служби ГУНП м.Києва.
“Відповідно до інформації КМДА, у парку Тараса Шевченка заплановано ряд акцій, участь у яких, за даними організаторів, візьме велика кількість осіб. Тож у центрі Києва несуть службу більше 500 правоохоронців”, — повідомили в управлінні.
Як повідомили в поліції, для недопущення провокацій та попередження правопорушень правоохоронці проводять превентивні заходи, на кшталт перевірки документів, поверхневий огляд, працюють кінологи, вибухотехніки та групи комунікації.
Зазначається, що при ускладненні оперативної обстановки до охорони правопорядку будуть залучені створені резерви правоохоронців.
Нагадаємо, 9 березня в парку імені Шевченка в столиці біля пам’ятника зібрались близько 200 активістів, біля входу встановлені рамки-металошукачі.