В центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве на улице Арсенальной парень выпал с девятого этажа и выжил. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.
"Вчера вечером (на улице Арсенальной - ред.) парень 1994 года рождения выпал с девятого этажа. Его госпитализировали с переломами обеих ног и забойными ранами всего тела", - сказала Тищенко.
Также, открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.
Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки женщина выбросилась из окна и погибла.
Напомним, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.
Ранее сообщал УНН, в Черновцах девушка выпала с третьего этажа общежития.