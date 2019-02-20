В центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил

"Вчера вечером (на улице Арсенальной - ред.) парень 1994 года рождения выпал с девятого этажа. Его госпитализировали с переломами обеих ног и забойными ранами всего тела", - сказала Тищенко.

Также, открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.



Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки женщина выбросилась из окна и погибла.



Напомним, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.

Ранее сообщал УНН, в Черновцах девушка выпала с третьего этажа общежития.