У центрі Києва з дев’ятого поверху випав хлопець і вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві на вулиці Арсенальній хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив. Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
"Вчора ввечері (на вулиці Арсенальній – ред.) хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла", - сказала Тищенко.
Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою нещасний випадок.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки жінка викинулася з вікна та загинула.
Нагадаємо, у Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув.
Раніше УНН повідомляв, у Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку.