У центрі Києва з дев’ятого поверху випав хлопець і вижив

"Вчора ввечері (на вулиці Арсенальній – ред.) хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла", - сказала Тищенко.

Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою нещасний випадок.



Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки жінка викинулася з вікна та загинула.



Нагадаємо, у Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув.

Раніше УНН повідомляв, у Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку.