В центре Киева произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В центре Киева из-за конфликта между мужчинами возникла стрельба, в результате чего один из них получил ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что слышны выстрелы и ранен мужчина на улице Большая Васильковская... Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, по предварительной информации, между мужчинами возникла потасовка. В результате один из них несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший с непроникающими ранениями госпитализирован, с другим фигурантом общаются следователи.
Как сообщал УНН, объявлено подозрение злоумышленнику, который 14 ноября устроил стрельбу в баре на Оболони.