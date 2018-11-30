У центрі Києва сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У центрі Києва через конфлікт між чоловіками сталася стрілянина, у результаті чого один з них отримав поранення. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чути постріли та поранено чоловіка на вулиці Велика Васильківська... Столичні правоохоронці встановлюють обставини”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, за попередньою інформацією, між чоловіками виникла сутичка. У результаті один із них кілька разів вистрілив у опонента із травматичної зброї. Потерпілий із непроникаючими пораненнями госпіталізований, з іншим фігурантом спілкуються слідчі.
Як повідомляв УНН, оголошено підозру зловмиснику, який 14 листопада влаштував стрілянину в барі на Оболоні.