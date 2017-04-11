В центре Киева правоохранители задержала микроавтобус, были слышны выстрелы

"Киев! Ярославов Вал. Полиция задержала преступников на бусе. На данный момент подробности неизвестны", - говорится в сообщении.

При этом пользователи сообщают, что во время задержания были слышны выстрелы.

Сейчас правоохранительные органы информацию не комментируют.

Напомним, взрыв произошел в центре Киева.