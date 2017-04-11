В центре Киева правоохранители задержала микроавтобус, были слышны выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве правоохранители задержали подозреваемых на микроавтобусе, во время задержания якобы была стрельба, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Киев! Ярославов Вал. Полиция задержала преступников на бусе. На данный момент подробности неизвестны", - говорится в сообщении.
При этом пользователи сообщают, что во время задержания были слышны выстрелы.
Сейчас правоохранительные органы информацию не комментируют.
Напомним, взрыв произошел в центре Киева.