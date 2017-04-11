У центрі Києва правоохоронці затримали мікроавтобус, було чути постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві правоохоронці затримали підозрюваних на мікроавтобусі, під час затримання нібито була стрілянина, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Київ! Ярославів Вал. Поліція затримала злочинців на бусі. На даний момент подробиці невідомі", - йдеться у повідомленні.
При цьому користувачі повідомляють, що під час затримання було чути постріли.
Наразі правоохоронні органи інформацію не коментують.
Нагадаємо, вибух стався у середмісті Києва.