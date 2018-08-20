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В центре Киева избит правозащитник, выступающий против тарифов “Нафтогаза”

Киев • УНН

 • 19831 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре Киева избит правозащитник Дмитрий Калько, выступающий против тарифного беспредела НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом сообщил коллега пострадавшего юрист Владислав Дума на страничке в социальной сети Facebook.

В центре Киева избит правозащитник, выступающий против тарифов “Нафтогаза”

“Только что неизвестными личностями на улице Богдана Хмельницкого, возле ЦУМа, было совершено покушение на жизнь нашего коллеги, эксперта, адвоката, помощника депутата Дмитрия Калько”, — написал Владислав Дума.

По его словам, на Дмитрия напали некие неизвестные люди в форме.

“Учитывая отличную спортивно-боевую подготовку, а также разрешение на ношение травматического оружия, Дмитрий дал достойный отпор преступникам, личности которых устанавливаются”, — отметил автор поста.

Напомним, что за последние четыре года коммунальные тарифы по стране выросли в среднем в 5 раз. Значительная часть этой суммы в зимний период — это плата за отопление, которая напрямую зависит от стоимости газа.

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