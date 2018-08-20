В центре Киева избит правозащитник, выступающий против тарифов “Нафтогаза”
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре Киева избит правозащитник Дмитрий Калько, выступающий против тарифного беспредела НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом сообщил коллега пострадавшего юрист Владислав Дума на страничке в социальной сети Facebook.
“Только что неизвестными личностями на улице Богдана Хмельницкого, возле ЦУМа, было совершено покушение на жизнь нашего коллеги, эксперта, адвоката, помощника депутата Дмитрия Калько”, — написал Владислав Дума.
По его словам, на Дмитрия напали некие неизвестные люди в форме.
“Учитывая отличную спортивно-боевую подготовку, а также разрешение на ношение травматического оружия, Дмитрий дал достойный отпор преступникам, личности которых устанавливаются”, — отметил автор поста.
Напомним, что за последние четыре года коммунальные тарифы по стране выросли в среднем в 5 раз. Значительная часть этой суммы в зимний период — это плата за отопление, которая напрямую зависит от стоимости газа.