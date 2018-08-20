У центрі Києва побили правозахисника, який виступає проти тарифів "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У центрі Києва побили правозахисника Дмитра Калька, який виступає проти тарифного свавілля НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив колега потерпілого юрист Владислав Дума на сторінці в соціальній мережі Facebook.
“Щойно невідомими особами на вулиці Богдана Хмельницького, біля ЦУМу, було скоєно замах на життя нашого колеги, експерта, адвоката, помічника депутата Дмитра Калька”, — написав Владислав Дума.
За його словами, на Дмитра напали якісь невідомі люди в формі.
“З огляду на відмінну спортивно-бойову підготовку, а також дозвіл на носіння травматичної зброї, Дмитро дав гідну відсіч злочинцям, особи яких встановлюються”, — зазначив автор поста.
Нагадаємо, що за останні чотири роки комунальні тарифи у країні зросли в середньому в 5 разів. Значна частина цієї суми в зимовий період — це плата за опалення, яка безпосередньо залежить від вартості газу.