В центре Кишинева устроили протест против результатов выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Гражданская платформа "Честь, достоинство и Родина" собрала на центральной площади Кишинева несогласных с результатами выборов, передает УНН со ссылкой на Point.md.
Молодые люди, в основном студенты, пришли на митинг с румынскими флагами. На молдавских флагах был вырезан герб страны. Как отмечается, согласно конституции Республики Молдова, флаг, герб и гимн являются государственными символами и охраняются законом.
Митингующие прошлись к ЦИК, где продолжили свой протест.
Напомним, председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.