В центре Кишинева устроили протест против результатов выборов

Молодые люди, в основном студенты, пришли на митинг с румынскими флагами. На молдавских флагах был вырезан герб страны. Как отмечается, согласно конституции Республики Молдова, флаг, герб и гимн являются государственными символами и охраняются законом.

Митингующие прошлись к ЦИК, где продолжили свой протест.

Напомним, председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.