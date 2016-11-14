У центрі Кишинева влаштували протест проти результатів виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Громадянська платформа “Честь, гідність і Батьківщина” зібрала на центральній площі Кишинева незгодних з результатами виборів, передає УНН з посиланням на Point.md.
Молоді люди, переважно студенти, прийшли на мітинг з румунськими прапорами. На молдавських прапорах був вирізаний герб країни. Як зазначається, згідно з конституцією Республіки Молдова, прапор, герб і гімн є державними символами і охороняються законом.
Мітингувальники пройшлися до ЦВК, де продовжили свій протест.
Нагадаємо, голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.