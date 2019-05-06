В центре Харькова разбили памятник

О происшествии в саду Шевченко в полицию 6 мая около 08:00 сообщили граждане. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили сваленный и разбитый пополам памятник, собрали первичный материал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Харьковской области демонтировали памятник Ленину.