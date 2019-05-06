У центрі Харкова розтрощили пам'ятник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У центрі Харкова невідомі пошкодили пам'ятник, правоохоронці встановлюють обставини і причетних. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Про подію у саду Шевченка до поліції 6 травня близько 08:00 повідомили громадяни. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. На місці події поліцейські виявили повалений та розбитий навпіл пам’ятник, зібрали первинний матеріал.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, на Харківщині демонтували пам'ятник Леніну.