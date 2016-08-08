В центре Харькова перевернулся автомобиль
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня ночью около 2:00 автомобиль Skoda Octavia перевернулся во время движения в Харькове на пересечении проспекта Гагарина с улицей Южнопроектной. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
В ДТП пострадали водитель и его пассажир с места аварии они были госпитализированы.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, как сообщал УНН, иностранца будут судить за смертельное ДТП в Кропивницком.