В центре Брисбена неизвестные устроили перестрелку с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двое неизвестных устроили в понедельник перестрелку с полицией в центре австралийского Брисбена. Как сообщило главное управление полиции штата Квинсленд в своем Twitter, сейчас центр города перекрыт, а нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома в районе Оушенфлауер, информирует УНН.
“Офицеры были вызваны по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин. По сотрудникам полиции был открыт огонь, но никто не пострадал. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир”, — говорится в сообщении полиции.
Улицы в центре города перекрыты. Также прекращено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями Брисбена.
Местные СМИ опубликовали видео прибытия офицеров полиции к месту ЧП.
Как сообщал УНН, стрельба была открыта в пятницу, 23 ноября, вечером рядом с магазином в городе Браунсвилл (штат Флорида), два человека убиты, двое ранены. Об этом сообщила газета The Miami Herald.