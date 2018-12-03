В центре Брисбена неизвестные устроили перестрелку с полицией

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86507 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103977 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139047 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136805 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132526 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164833 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В центре Брисбена неизвестные устроили перестрелку с полицией

В центре Брисбена неизвестные устроили перестрелку с полицией

Киев  •  УНН

 • 8433 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двое неизвестных устроили в понедельник перестрелку с полицией в центре австралийского Брисбена. Как сообщило главное управление полиции штата Квинсленд в своем Twitter, сейчас центр города перекрыт, а нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома в районе Оушенфлауер, информирует УНН.

“Офицеры были вызваны по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин. По сотрудникам полиции был открыт огонь, но никто не пострадал. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир”, — говорится в сообщении полиции.

Улицы в центре города перекрыты. Также прекращено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями Брисбена.

Местные СМИ опубликовали видео прибытия офицеров полиции к месту ЧП.

Как сообщал УНН, стрельба была открыта в пятницу, 23 ноября, вечером рядом с магазином в городе Браунсвилл (штат Флорида), два человека убиты, двое ранены. Об этом сообщила газета The Miami Herald.

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