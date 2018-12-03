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У центрі Брісбена невідомі влаштували перестрілку з поліцією

У центрі Брісбена невідомі влаштували перестрілку з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє невідомих влаштували в понеділок перестрілку з поліцією в центрі австралійського Брісбена. Як повідомило головне управління поліції штату Квінсленд в своєму Twitter, зараз центр міста перекритий, а нападники забарикадувалися в одній з квартир житлового будинку в районі Оушенфлауер, інформує УНН.

“Офіцери були викликані за адресою на Коронейшіон-драйв для проведення слідчих дій, коли помітили двох озброєних чоловіків. По співробітникам поліції був відкритий вогонь, але ніхто не постраждав. Двоє чоловіків забарикадувалися в одній з квартир”, — йдеться в повідомленні поліції.

Вулиці в центрі міста перекриті. Також припинено поромне сполучення між районом Оушенфлауер і іншими частинами Брісбена.

Місцеві ЗМІ опублікували відео прибуття офіцерів поліції на місце НП.

Як повідомляв УНН, стрілянина була відкрита в п’ятницю, 23 листопада, ввечері поруч з магазином в місті Браунсвілл (штат Флорида), двоє людей вбиті, двоє поранені. Про це повідомила газета The Miami Herald.

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