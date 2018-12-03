У центрі Брісбена невідомі влаштували перестрілку з поліцією

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє невідомих влаштували в понеділок перестрілку з поліцією в центрі австралійського Брісбена. Як повідомило головне управління поліції штату Квінсленд в своєму Twitter, зараз центр міста перекритий, а нападники забарикадувалися в одній з квартир житлового будинку в районі Оушенфлауер, інформує УНН.