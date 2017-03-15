В Триполи вспыхнули бои между правительственными войсками и исламистами

Как сообщается, сегодня городская власть закрыла все столичные школы.

Вооруженные столкновения с использованием бронетехники начались в Триполи еще накануне, 14 марта. В южной части города военные формирования правительства национального согласия попытались оттеснить отряды созданного исламистами альтернативного правительства. Бои быстро распространились на другие районы. Жители ливийской столицы прячутся в своих домах, которые также подвергаются обстрелам.



Правительство национального согласия было создано в Ливии при поддержке ООН в конце 2015 года, однако ему до сих пор не удалось установить контроль над всей страной. В Ливии также действуют два самопровозглашенных правительства - исламистское в Триполи и светское на востоке страны.

Напомним, в январе издание Business Insider представило карту, на которой Ливия обозначена как одна из самых опасных для посещения туристами.