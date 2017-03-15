У Тріполі спалахнули бої між урядовими військами та ісламістами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Лівії знову розгорівся збройний конфлікт. У столиці країни Тріполі йдуть бої між військами визнаного міжнародним співтовариством уряду і збройними формуваннями ісламістів, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється, сьогодні міська влада закрила всі столичні школи.
Збройні сутички з використанням бронетехніки почалися в Тріполі ще напередодні, 14 березня. У південній частині міста військові формування уряду національної згоди спробували відтіснити загони створеного ісламістами альтернативного уряду. Бої швидко поширилися на інші райони. Жителі лівійської столиці ховаються у своїх будинках, які також піддаються обстрілам.
Уряд національної злагоди був створений в Лівії за підтримки ООН у кінці 2015 року, проте йому досі не вдалося встановити контроль над усією країною. У Лівії також діють два самопроголошені уряди – ісламістський у Тріполі і світський на сході країни.
Нагадаємо, у січні видання Business Insider представило карту, на якій Лівія позначена як з одна країн, найнебезпечніших для відвідування туристами.