У Трампа появится советник по юридическим вопросам для президентской кампании 2020 - СМИ

Эллис довольно часто выступает с комментариями на телеканале Fox News и попала в поле зрения главы Белого дома еще более года назад.

“Дональд Трамп поражен появлением в эфире. Президент дал понять, что хотел предложить ей работу, и команда начала обсуждать ее приглашение в Белый дом”, — рассказал один из приближенных главы американской администрации.

По данным портала, Эллис и Трамп месяц назад впервые говорили по телефону. Затем юрист была лично принята президентом. Сама Эллис отказалась комментировать возможное назначение.

Напомним, Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС.