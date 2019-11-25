У Трампа появится советник по юридическим вопросам для президентской кампании 2020 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил специалисту по конституционному праву Дженни Эллис стать его юридическим советником в рамках президентской кампании 2020 года. Об этом сообщает в воскресенье вечером новостной портал Axios, передает УНН.
Эллис довольно часто выступает с комментариями на телеканале Fox News и попала в поле зрения главы Белого дома еще более года назад.
“Дональд Трамп поражен появлением в эфире. Президент дал понять, что хотел предложить ей работу, и команда начала обсуждать ее приглашение в Белый дом”, — рассказал один из приближенных главы американской администрации.
По данным портала, Эллис и Трамп месяц назад впервые говорили по телефону. Затем юрист была лично принята президентом. Сама Эллис отказалась комментировать возможное назначение.
Напомним, Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС.