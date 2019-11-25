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Трамп висунув кандидатуру посла США в Норвегії на посаду міністра ВМС

Трамп висунув кандидатуру посла США в Норвегії на посаду міністра ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що висуває кандидатуру американського посла в Норвегії Кеннета Брейтуейта на посаду міністра ВМС. Про це американський лідер написав в своєму Twitter, передає УНН.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер запропонував звільнити нинішнього міністра ВМС Річарда Спенсера через таємні переговори останнього з представниками Білого дому про долю обвинуваченого в злочині військового Едварда Галлагера.

“Річард Спенсер звільнений Марком Еспером. Я дякую Річарду за його службу, — написав Трамп. — Посол в Норвегії Кеннет Брейтуейт буде висунутий на посаду нового міністра, у нього великі досягнення й успіхи. Знаю, що він виконає видатну роботу”.

Галлагера звинувачують у низці військових злочинів під час служби в спецназі ВМС США. У їх числі вбивство взятого у полон бойовика терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД) в Іраку, а також демонстрація фотографії з його тілом. Командування ВМС мало намір виключити військового з лав збройних сил, в той час як президент США Дональд Трамп встав на захист спецназівця.

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Еспер запросив відставку Спенсера після того, як дізнався, що той таємно запропонував представникам Білого дому не втручатися в процес проти Галлагера, тоді міністр ВМС гарантує, що Галлагер зможе піти з армії зі збереженням звання, відзначає видання. За словами офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, Спенсер не повідомив главу оборонного відомства про свою пропозицію.

Нагадаємо, міністр енергетики США стверджує, що його відставка не пов’язана з Україною.

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