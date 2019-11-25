Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС. Об этом американский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил уволить нынешнего министра ВМС Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
“Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарен Ричарду за его службу, — написал Трамп. — Посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт будет выдвинут на должность нового министра, у него большие достижения и успехи. Знаю, что он проведет выдающуюся работу”.
Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их число убийство взятого в плен боевика террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.
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Эспер потребовал отставки Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер сообщил глава оборонного ведомства о своем предложении.
Напомним, министр энергетики США утверждает, что его отставка не связана с Украиной.