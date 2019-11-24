Глава Пентагону запросив відставку міністра ВМС США через секретні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер запросив відставку міністра ВМС США Річарда Спенсера через таємні переговори останнього з представниками Білого дому стосовно долі обвинуваченого в злочині військового Едварда Галлагера. Про це повідомила в неділю газета The Washington Post, передає УНН.
Галлагера звинувачують у низці військових злочинів під час служби в спецназі ВМС США. У їх числі вбивство взятья в полон бойовика терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД) в Іраку, а також демонстрація фотографії з його тілом. Командування ВМС мало намір виключити військового з лав збройних сил, в той час як президент США Дональд Трамп встав на захист спецназівця.
Еспер запросив відставку Спенсера після того, як дізнався, що той таємно запропонував представникам Білого дому не втручатися в процес проти Галлагера, тоді міністр ВМС гарантує, що Галлагер зможе піти з армії зі збереженням звання, відзначає видання. За словами офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, Спенсер не повідомив главу оборонного відомства про свою пропозицію.
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Нагадаємо, СБУ затримала одного з лідерів “Ісламської держави”.