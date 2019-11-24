Глава Пентагону запросив відставку міністра ВМС США через секретні переговори

ukru
18:19 • 69705 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 128253 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126218 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 188089 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147397 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174390 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163419 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129912 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173222 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269025 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60394 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92370 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

16:36 • 25493 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126031 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 88691 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126031 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 188089 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174390 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163419 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 69705 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92370 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60394 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123222 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114226 перегляди
Актуальне
Глава Пентагону запросив відставку міністра ВМС США через секретні переговори

Глава Пентагону запросив відставку міністра ВМС США через секретні переговори

Київ • УНН

 • 7797 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер запросив відставку міністра ВМС США Річарда Спенсера через таємні переговори останнього з представниками Білого дому стосовно долі обвинуваченого в злочині військового Едварда Галлагера. Про це повідомила в неділю газета The Washington Post, передає УНН.

Галлагера звинувачують у низці військових злочинів під час служби в спецназі ВМС США. У їх числі вбивство взятья в полон бойовика терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД) в Іраку, а також демонстрація фотографії з його тілом. Командування ВМС мало намір виключити військового з лав збройних сил, в той час як президент США Дональд Трамп встав на захист спецназівця.

Еспер запросив відставку Спенсера після того, як дізнався, що той таємно запропонував представникам Білого дому не втручатися в процес проти Галлагера, тоді міністр ВМС гарантує, що Галлагер зможе піти з армії зі збереженням звання, відзначає видання. За словами офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, Спенсер не повідомив главу оборонного відомства про свою пропозицію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон: Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів

Нагадаємо, СБУ затримала одного з лідерів “Ісламської держави”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73