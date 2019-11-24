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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23773 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84734 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104900 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117019 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146968 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147686 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Глава Пентагона запросил отставку министра ВМС США из-за секретных переговоров

Глава Пентагона запросил отставку министра ВМС США из-за секретных переговоров

Киев  •  УНН

 • 7797 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава Пентагона Марк Эспер потребовал отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, передает УНН.

Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятья в плен боевика террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.

Эспер запросил отставку Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер сообщил глава оборонного ведомства о своем предложении.

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Напомним, СБУ задержала одного из лидеров “Исламского государства”.

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