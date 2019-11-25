У Трампа з'явиться радник з юридичних питань для президентської кампанії 2020 року — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував фахівцю з конституційного права Дженні Елліс стати його юридичним радником в рамках президентської кампанії 2020 року. Про це повідомляє в неділю ввечері новинний портал Axios, передає УНН.
Елліс досить часто виступає з коментарями на телеканалі Fox News і потрапила в поле зору глави Білого дому ще більше року тому.
“Дональд Трамп вражений її появою в ефірі. Президент дав зрозуміти, що хотів запропонувати їй роботу, і команда почала обговорювати її запрошення в Білий дім”, — розповів один з наближених глави американської адміністрації.
За даними порталу, Елліс і Трамп місяць тому вперше говорили телефоном. Потім юрист була особисто прийнята президентом. Сама Елліс відмовилася коментувати можливе призначення.
Нагадаємо, Трамп висунув кандидатуру посла США в Норвегії на посаду міністра ВМС.