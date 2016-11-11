В Торецке разрушили памятный знак освободителям города

"Сегодня сторонники террористических организаций "ДЛНР" вновь проявили свою, пожалуй, единственную способность - разрушение, повредив памятный знак, установленный защитникам Украины павшим за освобождение города Торецка по случаю празднования Дня защитника Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в городском совете сообщили, что памятный знак будет восстановлен.

Также отмечается, что последнюю неделю жители Торецка чувствуют усиление огневой агрессии со стороны российских оккупационных войск, окрестности города попадают под сильные обстрелы.