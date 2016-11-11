В Торецке разрушили памятный знак освободителям города
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Торецке Донецкой области сторонники "ДЛНР" разрушили памятный знак защитникам Украины, павшим за освобождение города. Об этом сообщает Торецкий городской совет на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня сторонники террористических организаций "ДЛНР" вновь проявили свою, пожалуй, единственную способность - разрушение, повредив памятный знак, установленный защитникам Украины павшим за освобождение города Торецка по случаю празднования Дня защитника Украины", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в городском совете сообщили, что памятный знак будет восстановлен.
Также отмечается, что последнюю неделю жители Торецка чувствуют усиление огневой агрессии со стороны российских оккупационных войск, окрестности города попадают под сильные обстрелы.