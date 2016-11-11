У Торецьку зруйнували пам'ятний знак визволителям міста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Торецьку Донецької області прихильники "ДЛНР" зруйнували пам'ятний знак захисникам України, полеглим за визволення міста. Про це повідомляє Торецька міська рада на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні прихильники терористичних організацій „ДЛНР“ знов проявили свою, мабуть, єдину здібність — руйнування, пошкодивши пам’ятний знак, який було встановлено захисникам України полеглим за визволення міста Торецька з нагоди святкування Дня захисника України”, — йдеться у повідомленні.
Разом з тим у міській раді повідомили, що пам’ятний знак буде відновлено.
Також зазначається, що останній тиждень жителі Торецька відчувають посилення вогневої агресії з боку російських окупаційних військ, околиці міста потрапляють під сильні обстріли.