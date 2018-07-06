В Торецке задержали боевика "Оплота"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера, 5 июля, военнослужащие Нацгвардии в составе мобильного блокпоста остановили 26-летнего жителя Торецка по подозрению в участии в НЗФ. Полицейские собрали доказательства причастности мужчины к незаконным вооруженным формированиям и привлекли к ответственности. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Мужчина был доставлен в Торецкое отделение полиции. Задержанный рассказал подробности службы в рядах боевиков и признался, что это была самая большая ошибка в его жизни.
Так, в июля 2014 года его знакомый, который в то время был активным участником незаконного вооруженного формирования, пригласил "стать одним из них". Мужчина согласился и поехал в оккупированный Донецк. После оформления документов был направлен на учебу на мотострелковую базу, где он в течение двух недель учился вести огонь из различных видов оружия.
После обучения новобранца распределили в один из взводов батальона "Оплот". Наемник нес службу в нарядах на территории расположения своего подразделения. Однако через несколько дней с ним произошел несчастный случай, и он вернулся домой.
Четыре года человек скрывал свое прошлое, надеясь избежать ответственности.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, на переговорах по освобождению помещения Службы безопасности Украины в Луганске в 2014 году боевики выдвигали требования лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука о референдуме. Также боевики требовали амнистии для бойцов "Беркута" и "Альфы". Об этом Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над бывшим главой "Партии Регионов" Александром Ефремовым.