В Торецке задержали боевика "Оплота"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера, 5 июля, военнослужащие Нацгвардии в составе мобильного блокпоста остановили 26-летнего жителя Торецка по подозрению в участии в НЗФ. Полицейские собрали доказательства причастности мужчины к незаконным вооруженным формированиям и привлекли к ответственности. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.