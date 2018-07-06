У Торецьку затримали бойовика "Оплоту"

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Вчора, 5 липня, військовослужбовці Нацгвардії у складі мобільного блокпоста зупинили 26-річного жителя Торецька за підозрою в участі у НЗФ. Поліцейські зібрали докази причетності чоловіка до незаконних збройних формувань і притягнули до відповідальності. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Чоловік був доставлений до Торецького відділення поліції. Затриманий розповів подробиці служби в рядах бойовиків та зізнався, що це була найбільша помилка в його житті.

Так, у липні 2014 року його знайомий, який на той час був активним учасником незаконного збройного формування, запросив "стати одним з них". Чоловік погодився і поїхав в окупований Донецьк. Після оформлення документів його було направлено на навчання до мотострілкової бази, де він протягом двох тижнів навчався вести вогонь з різних видів зброї.

Після навчання новобранця розподілили до одного зі взводів батальйону "Оплот". Найманець ніс службу у нарядах на території розташування свого підрозділу. Однак через декілька днів з ним трапився нещасний випадок, і він повернувся до дому.

Чотири роки чоловік приховував своє минуле, сподіваючись уникнути відповідальності.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на переговорах по звільненню приміщення Служби безпеки України в Луганську в 2014 році бойовики висували вимоги лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука щодо референдуму. Також бойовики вимагали амністії для бійців "Беркуту" та "Альфи". Про це Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим.

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