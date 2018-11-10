Токио намерен добиться от жителей Окинавы понимания по вопросу авиабазы ​​США

“Мы хотим нивелировать опасность базы Футэмма и осуществить возврат территорий в этом районе. Я думаю, в этом наши позиции совпадают. Мы намерены приложить все усилия, чтобы добиться понимания населения по этой проблеме”, — сказал глава японского оборонного ведомства, отметив необходимость продолжения строительных работ в районе Хеноко.

Губернатор Окинавы в свою очередь заявил, что, по его мнению, центральному правительству стоит отказаться от фактического строительства новой базы, поскольку против этого выступают жители префектуры. Тамаки добавил, что “на фоне саммита лидеров США и Северной Кореи ситуация с безопасностью в Восточной Азии изменилась, и властям Японии не стоит рассматривать вариант переноса Футэммы в пределах Окинавы как единственный возможный”.

Как ранее информировал УНН, министерство обороны Японии намерено немедленно восстановить работы в районе Хеноко на северо-востоке острова Окинава, куда вопреки протестам местного населения предполагается перевести авиабазу морской пехоты США Футэмма.