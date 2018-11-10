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Токио намерен добиться от жителей Окинавы понимания по вопросу авиабазы ​​США

Токио намерен добиться от жителей Окинавы понимания по вопросу авиабазы ​​США

Киев  •  УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство Японии намерено приложить все усилия для того, чтобы достичь понимания жителей южной префектуры Окинава по вопросу переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах префектуры. Об этом заявил в субботу японский министр обороны Такэси Ивая на переговорах с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, передает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

“Мы хотим нивелировать опасность базы Футэмма и осуществить возврат территорий в этом районе. Я думаю, в этом наши позиции совпадают. Мы намерены приложить все усилия, чтобы добиться понимания населения по этой проблеме”, — сказал глава японского оборонного ведомства, отметив необходимость продолжения строительных работ в районе Хеноко.

Губернатор Окинавы в свою очередь заявил, что, по его мнению, центральному правительству стоит отказаться от фактического строительства новой базы, поскольку против этого выступают жители префектуры. Тамаки добавил, что “на фоне саммита лидеров США и Северной Кореи ситуация с безопасностью в Восточной Азии изменилась, и властям Японии не стоит рассматривать вариант переноса Футэммы в пределах Окинавы как единственный возможный”.

Как ранее информировал УНН, министерство обороны Японии намерено немедленно восстановить работы в районе Хеноко на северо-востоке острова Окинава, куда вопреки протестам местного населения предполагается перевести авиабазу морской пехоты США Футэмма.

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