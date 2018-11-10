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Токіо має намір домогтися від жителів Окінави розуміння з питання авіабази США

Токіо має намір домогтися від жителів Окінави розуміння з питання авіабази США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд Японії має намір докласти всіх зусиль для того, щоб досягти розуміння мешканців південної префектури Окінава з питання перенесення авіабази морської піхоти США Футемма з густонаселеного району Гінован до бухти Хеноко в межах префектури. Про це заявив у суботу японський міністр оборони Такесі Івая на переговорах із губернатором Окінави Денні Тамакі, передає УНН із посиланням на телеканал NHK.

“Ми хочемо нівелювати небезпеку бази Футемма і здійснити повернення територій у цьому районі. Я думаю, в цьому наші позиції збігаються. Ми маємо намір докласти всіх зусиль, щоб домогтися розуміння населення щодо цієї проблеми”, — сказав глава японського оборонного відомства, наголосивши на необхідності продовження будівельних робіт у районі Хеноко.

Губернатор Окінави у свою чергу заявив, що, на його думку, центральному уряду варто відмовитися від фактичного будівництва нової бази, оскільки проти цього виступають жителі префектури. Тамакі додав, що “на тлі саміту лідерів США та Північної Кореї ситуація з безпекою в Східній Азії змінилася, і владі Японії не варто розглядати варіант перенесення Футеммі в межах Окінави як єдиний можливий”.

Як раніше інформував УНН, міністерство оборони Японії має намір негайно відновити роботи у районі Хеноко на північному сході острова Окінава, куди всупереч протестам місцевого населення передбачається перевести авіабазу морської піхоти США Футемма.

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