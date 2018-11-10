Токіо має намір домогтися від жителів Окінави розуміння з питання авіабази США

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд Японії має намір докласти всіх зусиль для того, щоб досягти розуміння мешканців південної префектури Окінава з питання перенесення авіабази морської піхоти США Футемма з густонаселеного району Гінован до бухти Хеноко в межах префектури. Про це заявив у суботу японський міністр оборони Такесі Івая на переговорах із губернатором Окінави Денні Тамакі, передає УНН із посиланням на телеканал NHK.