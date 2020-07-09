В Токио антирекорд по COVID-19 за один день
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Токио за сутки было подтверждено 224 новых случая инфицирования коронавирусом. Такой показатель является рекордом по количеству зафиксированных новых случаев заболевания COVID-19 для одного дня. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK со ссылкой на собственные источники, передаёт УНН.
“По сообщению источников в правительстве Токийской метрополии, в четверг в японской столице подтверждено 224 новых случая инфицирования коронавирусом”, — сообщает канал.
Отмечается, что это наивысший за все время показатель для одного дня в Токио. 17 апреля в Токио было подтверждено 206 случаев инфицирования — это был предыдущий наивысший показатель для одного дня.
В среду число новых случаев инфицирования в столице впервые за семь дней снизилось ниже 100.
В настоящее время общее число случаев инфицирования в Токио составляет 7 272.
Как сообщал УНН, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 млн.