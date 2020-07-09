У Токіо антирекорд по COVID-19 за один день
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Токіо за добу було підтверджено 224 нових випадки інфікування коронавірусом. Такий показник є рекордом за кількістю зафіксованих нових випадків захворювання COVID-19 для одного дня. Про це повідомив у четвер телеканал NHK з посиланням на власні джерела, передає УНН.
"За повідомленням джерел в уряді Токійської метрополії, в четвер в японській столиці підтверджено 224 нових випадки інфікування коронавірусом", - повідомляє канал.
Відзначається, що це найвищий за весь час показник для одного дня в Токіо. 17 квітня в Токіо було підтверджено 206 випадків інфікування - це був попередній найвищий показник для одного дня.
У середу кількість нових випадків інфікування в столиці вперше за сім днів знизилося нижче 100.
У даний час загальна кількість випадків інфікування в Токіо становить 7 272.
Як повідомляв УНН, згідно з даними американського Університету Джонса Хопкінса, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищило у четвер 12 млн.