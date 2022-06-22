Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, сегодня, 22 июня, раздались два взрыва. Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев, передает УНН.
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“В Скадовске только что снова „прилетело“. Было слышно два взрыва, один мощный в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Берегите себя. Попадание в промышленную зону в районе порта”, — отметил он.
Напомним
В Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного.